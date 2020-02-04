НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов прошедшей недели в лиге. Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 8 (2+6) очков в 3 играх. Немец с 83 баллами — лидер бомбардирской гонки.

Второй звездой недели стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. В 4 матчах он забил 5 голов и сделал 3 результативные пердачи.

Третьей звездой назван нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, набравший 7 (3+4) очков в 4 встречах.