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Драйзайтль, Стэмкос и Миллер — лучшие игроки недели в НХЛ

02:15
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НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов прошедшей недели в лиге. Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 8 (2+6) очков в 3 играх. Немец с 83 баллами — лидер бомбардирской гонки.

Второй звездой недели стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. В 4 матчах он забил 5 голов и сделал 3 результативные пердачи.

Третьей звездой назван нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, набравший 7 (3+4) очков в 4 встречах.

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