Драйзайтль стал вторым хоккеистом, набравшим 50 очков в регулярном сезоне
07:17
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль 21 марта отличился заброшенной шайбой во встрече регулярного сезона НХЛ против «Виннипега».
Для 25-летнего немца это 50-е (18+32) набранное очко в нынешнем сезоне. Лидером гонки бомбардиров является партнер Драйзайтля по «Ойлерс» Коннор Макдэвид, в активе которого 60 (21+39) очков.
По состоянию на 21 марта, «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе.
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