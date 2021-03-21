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Драйзайтль стал вторым хоккеистом, набравшим 50 очков в регулярном сезоне

07:17
Леон Драйзайтль в матче против «Виннипега». Фото nhl.com
Леон Драйзайтль в матче против «Виннипега». Фото nhl.com
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль 21 марта отличился заброшенной шайбой во встрече регулярного сезона НХЛ против «Виннипега».

Для 25-летнего немца это 50-е (18+32) набранное очко в нынешнем сезоне. Лидером гонки бомбардиров является партнер Драйзайтля по «Ойлерс» Коннор Макдэвид, в активе которого 60 (21+39) очков.

По состоянию на 21 марта, «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе.

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