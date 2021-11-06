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Драйзайтль стал первым хоккеистом в истории «Эдмонтона» с 4 победными шайбами в первых 10 матчах сезона

07:57
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль установил рекорд благодаря своему решающему голу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:5 ОТ).

26-летний немец стал первым хоккеистом в истории «Ойлерз», которому удалось забросить 4 победных шайбы в первых 10 матчах сезона.

В сезоне-2021/22 Драйзайтль набрал 23 (10+13) очка в 10 матчах за «Эдмонтон».

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Иван Торопцев все материалы автора
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