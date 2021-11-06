Драйзайтль стал первым хоккеистом в истории «Эдмонтона» с 4 победными шайбами в первых 10 матчах сезона

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль установил рекорд благодаря своему решающему голу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:5 ОТ).

26-летний немец стал первым хоккеистом в истории «Ойлерз», которому удалось забросить 4 победных шайбы в первых 10 матчах сезона.

Leon Draisaitl is the 1st player in Oilers history to score 4 game-winning goals within the team's first 10 games of a season. pic.twitter.com/RI8jutqQ7E — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 6, 2021

В сезоне-2021/22 Драйзайтль набрал 23 (10+13) очка в 10 матчах за «Эдмонтон».