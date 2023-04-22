Драйзайтль стал четвертым игроком, набравшим 30 очков за 20 или менее матчей в плей-офф на выезде

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился результативной передачей в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Таким образом, 27-летний немец набрал 30 (10+30) очков в 20 матчах плей-офф на выезде и стал четвертым игроком в истории НХЛ, набравшим такое количество очков в 20 или менее играх. Меньше матчей потребовалось только Уэйну Гретцки (13), Марио Лемье (16) и Петер Штястны (19).

Всего в плей-офф НХЛ Драйзайтль набрал 65 (21+44) очков в 40 матчах.