Драйзайтль срезал шайбу в свои ворота за доли секунды до конца матча с «Вегасом»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в собственные ворота в третьем матче серии против «Вегаса» (3:4) во втором раунде плей-офф НХЛ.

За 0,4 секунды до финальной сирены 29-летний немец срезал шайбу в свои ворота. Гол записали на форварда «Вегаса» Райли Смита.

«Эдмонтон» продолжает лидировать в серии — 2-1. Следующий матч снова пройдет на домашнем льду «Ойлерз» во вторник, 13 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.