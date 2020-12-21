Драйзайтль признан «Спортсменом года» в Германии

Впервые хоккеист выиграл награду «Спортсмен года» в Германии. Этой чести удостоился нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

LEON DRAISAITL IST SPORTLER DES JAHRES 2020. Herzlichen Gl?ckwunsch vom @deb_teams zu dieser grandiosen Auszeichnung. ???



Franz Reindl: «Die Wahl kr?nt seine herausragenden Leistungen.»

Toni S?derholm: «Seine jahrelange harte Arbeit hat sich ausgezahlt.» pic.twitter.com/HIRtnuyJWq — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) December 20, 2020

Нападающий «Ойлерз» получил трофей «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Драйзайтль также стал первым немецким хоккеистом, которому удалось выиграть «Харт Трофи».

Легкоатлетка Малайка Михамбо стала «Спортсменкой года» в Германии. Среди команд этого титула удостоился футбольный клуб мюнхенская «Бавария».