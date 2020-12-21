Драйзайтль признан «Спортсменом года» в Германии
10:27
Впервые хоккеист выиграл награду «Спортсмен года» в Германии. Этой чести удостоился нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Нападающий «Ойлерз» получил трофей «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Драйзайтль также стал первым немецким хоккеистом, которому удалось выиграть «Харт Трофи».
Легкоатлетка Малайка Михамбо стала «Спортсменкой года» в Германии. Среди команд этого титула удостоился футбольный клуб мюнхенская «Бавария».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю