Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль, который отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

Второй звездой признан форвард «Миннесоты» Зак Паризе, отметившийся гол и результативную передачу в игре с «Далласом» (3:2 Б).

Третьей звездой назван голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший 28 из 29 бросков в матче с «Монреалем» (3:1).

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