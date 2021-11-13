Драйзайтль оторвался от Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль благодаря дублю в матче с «Баффало». Теперь у немца 14 голов в 13 матчах.

Он оторвался от нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке сезона-2021/22 в НХЛ. На счету россиянина 12 шайб в 14 матчах.

На третьей строчке в списке лучших снайперов текущего сезона идет нападающий «Анахайма» Трой Терри с 11 голами.