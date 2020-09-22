Драйзайтль опередил Панарина в борьбе за «Харт Трофи»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выиграл «Харт Трофи» по итогам сезона в НХЛ. В голосовании по определению самого ценнога игрока регулярного чемпионата 24-летний немец набрал 1309 очков.

В 75 матчах регулярного чемпионата Драйзайтль набрал 116 (46+70) очков.

Также на награду претендовали Натан Маккиннон из «Колорадо» (1162 очка), российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (889), Давид Пастрняк из «Бостона» (369) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».