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Сегодня, 08:10

Драйзайтль обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Леон Драйзайтль.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль обогнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

Немец сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Монреаля» (7:2), теперь на его счету 31 шайба. Драйзайтль догнал нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера и делит с ним первое место в списке лучших снайперов сезона.

Александр Овечкин занимает третье место с 29 голами.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 31 шайба в 44 матчах

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 шайба в 40 матчах

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 45 матчах

4. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 26 шайб в 44 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 25 шайб в 37 матчах

5. Трой Терри («Анахайм») — 25 шайб в 42 матчах

Александр Овечкин
Крис Крайдер
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 30 11 62
2 Питтсбург 44 27 17 61
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 41 25 16 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 43 14 29 35
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 43 8 35 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 42 31 11 65
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 44 26 18 57
4 Миннесота 39 26 13 55
5 Даллас 41 22 19 46
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 44 16 28 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 47 23 24 54
3 Лос-Анджелес 45 22 23 51
4 Сан-Хосе 44 22 22 47
5 Калгари 39 20 19 46
6 Эдмонтон 40 22 18 46
7 Ванкувер 43 19 24 43
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
30.01 02:00
Флорида – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
30.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 7
30.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 2 : 1
30.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 2 : 7
30.01 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 2 : 3 Б
30.01 05:00
Аризона – Баффало
 1 : 3
30.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 - : -
30.01 21:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
30.01 21:00
Рейнджерс – Сиэтл
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 27 2.1
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