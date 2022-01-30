Драйзайтль обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль обогнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

Немец сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Монреаля» (7:2), теперь на его счету 31 шайба. Драйзайтль догнал нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера и делит с ним первое место в списке лучших снайперов сезона.

Александр Овечкин занимает третье место с 29 голами.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 31 шайба в 44 матчах

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 шайба в 40 матчах

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 45 матчах

4. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 26 шайб в 44 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 25 шайб в 37 матчах

5. Трой Терри («Анахайм») — 25 шайб в 42 матчах