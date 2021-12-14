Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«То, что он делает в этом сезоне, очень впечатляет. Сколько Ови лет? 36? В таком возрасте он теперь стал еще и распасовщиком? Это, честно говоря, пугает. На что он еще способен?! Он становится все лучше и лучше, и мне, как и многим другим, доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он — лучшая реклама хоккея», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 28 матчей, в которых набрал 44 (20+24) очка. Россиянин отстает в гонке бомбардиров от Драйзайтля и Коннора Макдэвида на одно очко.