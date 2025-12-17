Драйзайтль набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.

Свое юбилейное очко он набрал в середине первого периода матча «Питтсбурга» (6:4), отдав результативную передачу в большинстве на гол Зака Хаймана, всего за игру против «Пингвинз» 30-летний форвард сделала три ассиста. Теперь на его счету 416 заброшенных шайб и 586 голевых передач в 823 матчах регулярного чемпионата.

Драйзайтль, выступающий за «Ойлерз» с 2014 года, стал первым немецким хоккеистом, который смог добиться данной отметки в лиге.