Драйзайтль, Маккиннон и Улльмарк признаны игроками недели в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков недели.

Первой звездой прошедших семи дней стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 9 (3+6) очков в трех матчах.

Второй звездой недели признан нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — автор 9 (4+5) очков в трех матчах. В этом сезоне он первым достиг отметки в 50 очков.

Третьей звездой недели стал вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, который одержал три победы, отразив 88 из 91 броска.