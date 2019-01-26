Драйзайтль - лучший распасовщик звездного уик-энда НХЛ

Нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль одержал победу в конкурсе распасовщиков в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. Он преодолел дистанцию за 69,088 секунды.

Вторым стал нападающий "Каролины" Себастьян Ахо - 78,53 секунды, а замкнул тройку лучших Райан О’Райли из "Сент-Луиса"​ - 85,897 секунды.