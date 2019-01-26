Драйзайтль - лучший распасовщик звездного уик-энда НХЛ

Нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль одержал победу в конкурсе распасовщиков в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. Он преодолел дистанцию за 69,088 секунды.
Вторым стал нападающий "Каролины" Себастьян Ахо - 78,53 секунды, а замкнул тройку лучших Райан О’Райли из "Сент-Луиса" - 85,897 секунды.
Don't pass on Leon Draisaitl, your new @Enterprise NHL Premier Passer. #NHLAllStar pic.twitter.com/7mT2q708aU– NHL (@NHL) 26 января 2019 г.
LEON! What a performance! 👏 #NHLAllStar #LetsGoOilers pic.twitter.com/coIiNzSgFQ– Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 26 января 2019 г.
Drai, those dishes! 🤤 #NHLAllStar #LetsGoOilers pic.twitter.com/iPvB7JNxg6– Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 26 января 2019 г.
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