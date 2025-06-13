Драйзайтль — о победе над «Флоридой» в 4-м матче: «Было не время, чтобы валять дурака»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал победу над «Флоридой» (5:4 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Это было определенно не время, чтобы валять дурака, особенно после того, как нам надрали задницу в третьем матче», — цитирует Драйзайтля журналист ESPN Грег Вышински.

Немецкий форвард забросил победную шайбу в овертайме.

Пятый матч в серии состоится в ночь с 14 на 15 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.