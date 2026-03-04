Драйзайтль и Селебрини вошли в тройку звезд дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ объявила имена трех лучших хоккеистов игрового дня 4 марта.

Первой звездой дня признали нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. 30-летний немец оформил дубль и сделал три результативные передачи в матче против «Оттавы» (5:4 ОТ).

Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. В активе 19-летнего канадца гол и три голевые передачи в игре с «Монреалем» (7:5).

Третьей звездой признан нападающий «Далласа» Мэтт Дюшен. 35-летний канадец сделал четыре результативные передачи во встрече с «Калгари» (5:1).

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