Драйзайтль и Макдэвид пропустят ближайшие матчи «Эдмонтона»
Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид не сыграют в ближайших матчах команды, сообщается на сайте НХЛ.
Оба хоккеиста пропустят около недели. Макдэвид 21 марта получил травму нижней части тела в матче против «Виннипега» (3:4 ОТ), а Драйзайтль получил неизвестное поврежние в игре с «Ютой» (7:1) 19 марта.
«Очевидно, что мы должны понимать, что нас жет впереди. Плей-офф очень важен, и заставлять травмированных игроков усугублять свое состояние — не лучший вариант», — заявил главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
В текущем сезоне на счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 матчах НХЛ. Канадец занимает четвертое место в гонке бомбардиров. Драйзайтль со 101 (49+52) очком в 68 играх идет вторым и лидирует в снайперской гонке.
23 марта «Эдмонтон» на домашнем льду примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -