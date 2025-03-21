Драйзайтль и Макдэвид пропустят ближайшие матчи «Эдмонтона»

Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид не сыграют в ближайших матчах команды, сообщается на сайте НХЛ.

Оба хоккеиста пропустят около недели. Макдэвид 21 марта получил травму нижней части тела в матче против «Виннипега» (3:4 ОТ), а Драйзайтль получил неизвестное поврежние в игре с «Ютой» (7:1) 19 марта.

«Очевидно, что мы должны понимать, что нас жет впереди. Плей-офф очень важен, и заставлять травмированных игроков усугублять свое состояние — не лучший вариант», — заявил главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 матчах НХЛ. Канадец занимает четвертое место в гонке бомбардиров. Драйзайтль со 101 (49+52) очком в 68 играх идет вторым и лидирует в снайперской гонке.

23 марта «Эдмонтон» на домашнем льду примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.