21 марта, 23:36

Драйзайтль и Макдэвид пропустят ближайшие матчи «Эдмонтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид не сыграют в ближайших матчах команды, сообщается на сайте НХЛ.

Оба хоккеиста пропустят около недели. Макдэвид 21 марта получил травму нижней части тела в матче против «Виннипега» (3:4 ОТ), а Драйзайтль получил неизвестное поврежние в игре с «Ютой» (7:1) 19 марта.

«Очевидно, что мы должны понимать, что нас жет впереди. Плей-офф очень важен, и заставлять травмированных игроков усугублять свое состояние — не лучший вариант», — заявил главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 матчах НХЛ. Канадец занимает четвертое место в гонке бомбардиров. Драйзайтль со 101 (49+52) очком в 68 играх идет вторым и лидирует в снайперской гонке.

23 марта «Эдмонтон» на домашнем льду примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Маккиннон заслужил всё же Арт Росс.

    22.03.2025

  • quarktrue

    Значит, Ойлерз думают о КС.

    22.03.2025

  • adamantane'

    И самое обидное, что Кучерову это тоже едва ли поможет в борьбе за всё тот же трофей - "Арт Росс".

    22.03.2025

  • adamantane'

    А лучше - что-нибудь вроде 3+3+2+3 ) .

    22.03.2025

  • Apei

    достаточно 3+2+3+2... делать

    22.03.2025

  • Андрей Андрей

    сейчас мак до по в отпуск уйдет.

    22.03.2025

  • mikha1

    Маловероятно. Отрыв от Мака слишком большой, а в запасе только 2 матча. Тогда уж нужен еще хотя бы 1 матч с 6-ю очками.

    22.03.2025

  • Apei

    куч?

    22.03.2025

  • evg5194

    да, Маккинона похоже уже никому не догнать, жаль Кучеров буксует

    22.03.2025

  • mikha1

    Ну значит обладатель Арт Росс Трофи и Харт Трофи уже известен.

    22.03.2025

