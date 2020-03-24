Американское издание The Athletic провело предварительное голосование по определению кандидатов на «Харт Трофи», приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам опроса, в котором принял участие 41 автор, освещающий НХЛ, первое место занял нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 39,02 процента голосов. Вторая строчка — у форварда Натана МакКиннона из «Колорадо» с 31,71 процента голосов. На третьем месте с 17,07 процента голосов оказался нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс», россиянин Артемий Панарин.

Действующий обладатель «Харт Трофи» — россиянин Никита Кучеров из «Тампы».

Сезон-2019/20 в НХЛ приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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