Драйзайтль, Фиала и Биннингтон — звезды игрового дня в НХЛ
11:50
Официальный сайт НХЛ 8 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.
Третьей звездой дня стал вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 50 бросков по своим воротам в матче против «Вегаса» (3:1).
Вторая звезда дня — нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала, на счету которого хет-трик и голевая передача в игре с «Колорадо» (8:3).
Первая звезда дня — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, сделавший хет-трик и отдавший голевой пас в матче против «Оттавы» (4:2).
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