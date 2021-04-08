Официальный сайт НХЛ 8 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 50 бросков по своим воротам в матче против «Вегаса» (3:1).

Вторая звезда дня — нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала, на счету которого хет-трик и голевая передача в игре с «Колорадо» (8:3).

Первая звезда дня — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, сделавший хет-трик и отдавший голевой пас в матче против «Оттавы» (4:2).