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Драфт НХЛ в 2022 году пройдет в Монреале

01:28
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Драфт новичков Национальной хоккейной лиги в 2022 году пройдет в Монреале, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Хоккеисты, родившиеся в период с 1 января 2002 года по 15 сентября 2004 года имеют право участвовать в драфте НХЛ 2022 года.

Кроме того, право на участие в драфте имеют незадрафтованные игроки не из Северной Америки, родившиеся в 2001 году; и те игроки, которые были выбраны в драфте 2020 НХЛ, но не подписаны командой НХЛ и родились после 30 июня 2002 года, также имеют право повторно участвовать в драфте.

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Иван Шитик все материалы автора
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