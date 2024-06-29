Драфт НХЛ 2024: порядок выбора клубами и кого взяли в первом раунде (онлайн)
В ночь на 29 июня в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США) проходит первый раунд драфта НХЛ 2024. Церемония начнется в 2.00 мск, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Первым выбирает «Сан-Хосе», который выиграл это право в драфт-лотерее. Следом — «Чикаго» и «Анахайм».
32 клуба НХЛ распределили пики с учетом результатов регулярного чемпионата после драфт-лотереи и обменов.
Первый раунд драфта НХЛ 2024
1. «Сан-Хосе»
2. «Чикаго»
3. «Анахайм»
4. «Коламбус»
5. «Монреаль»
6. «Юта»
7. «Оттава»
8. «Сиэтл»
9. «Калгари»
10. «Нью-Джерси»
11. «Сан-Хосе»
12. «Филадельфия»
13. «Миннесота»
14. «Баффало»
15. «Детройт»
16. «Сент-Луис»
17. «Вашингтон»
18. «Чикаго»
19. «Вегас»
20. «Айлендерс»
21. «Монреаль»
22. «Нэшвилл»
23. «Торонто»
24. «Колорадо»
25. «Бостон»
26. «Лос-Анджелес»
27. «Каролина»
28. «Калгари»
29. «Даллас»
30. «Рейнджерс»
31. «Анахайм»
32. «Филадельфия»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1