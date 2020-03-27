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Драфт НХЛ-2020 может пройти по видеосвязи

07:38
Афиша драфта-2020. Фото nhl.com
Афиша драфта-2020. Фото nhl.com
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В этом году драфт НХЛ, который был перенесен из-за коронавируса на неопределенный срок, может пройти в формате видеоконференции, сообщает The Score. Также рассматриваются варианты с сокращением масштаба мероприятия или проведения полноценной церемонии, если сезон возобновится в ближайшее время.

Изначально драфт должен была состояться в Монреале с 26 по 27 июня.

Напомним, почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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