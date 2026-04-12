Дорофеева признали третьей звездой матча «Колорадо» — «Вегас»

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан третьей звездой гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2 ОТ).

25-летний россиянин забил гол.

Первой звездой признали 29-летнего американского форварда «Вегаса» Джека Айкела, на счету которого заброшенная шайба в овертайме.

Третьей звездой был признан 27-летний канадский голкипер «Вегаса» Картер Харт — он отразил 30 бросков в створ из 32.

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