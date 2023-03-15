Дорофеев забросил вторую шайбу за «Вегас»

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«Вегас» выигрывает у «Филадельфии» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет — 1:0.

Единственный гол на счету российского нападаюшего Павла Дорофеева. 22-летний россиянин забросил вторую шайбу в НХЛ за карьеру.