Дорофеев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 2-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Для 23-летнего россиянина это первый гол в сезоне.

Дорофеев был выбран «Голден Найтс» на драфте НХЛ в 2019 году под общим 79-м номером. В США он перебрался в 2021 году.