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Сегодня, 08:06

Дорофеев забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом на 5-й минуте третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

Для 24-летнего россиянина эта шайба стала 9-й в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности Дорофеев набрал 12 (9+3) очков в 15 матчах.

Матч «Анахайм» — «Вегас» продолжается на стадионе «Хонда-центр». Счет — 3:1 в пользу «Голден Найтс».

Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 15 11 4 22
3 Вашингтон 15 10 5 21
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Питтсбург 18 6 12 15
7 Филадельфия 16 6 10 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Детройт 15 7 8 15
7 Баффало 16 7 9 15
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Юта 16 7 9 17
5 Колорадо 16 8 8 16
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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14.11 03:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 ОТ
14.11 03:30
Питтсбург – Детройт
 2 : 3 ОТ
14.11 05:00
Юта – Каролина
 4 : 1
14.11 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
14.11 06:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
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