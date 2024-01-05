Дорофеев забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 4-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Для 23-летнего россиянина это четвертый гол в этом сезоне.