Дорофеев забросил 11-ю шайбу за сезон НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией».

24-летний россиянин поразил ворота соперника на 18-й минуте 2-го периода и сделал счет 4:3.

Этот гол стал для Дорофеева 11-м в текущем сезоне, в обще сложности на счету нападающего 14 (11+3) очков за 22 матча.