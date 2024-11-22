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Сегодня, 05:24

Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой».

24-летний россиянин поразил ворота соперника на 10-й минуте 3-го периода встречи и сделал счет 3:1.

За 20 матчей текущего сезона Дорофеев набрал 13 (10+3) очков.

Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Оттава Сенаторз
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8 Монреаль 19 7 12 16
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