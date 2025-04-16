Дорофеев забил 34-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:5 Б).

24-летний россиянин на 6-й минуте встречи открыл счет. Для него этот гол стал 34-м в сезоне.

Всего у него 51 (34+17) очко в 81 игре этого сезона.