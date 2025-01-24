Дорофеев забил 21-й гол в сезоне НХЛ

«Вегас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Для него этот гол стал 21-м в текущем сезоне.