Дорофеев вызван в «Вегас» из фарм-клуба АХЛ

Форвард Павел Дорофеев вызван в расположение «Вегаса», сообщает пресс-служба клуба.

Помимо 22-летнего россиянина, из «Хендерсона» отозван защитник Брайден Пачал. В ближайшем матче «Вегас» 24 декабря встретится с «Сент-Луисом».

В текущем сезоне Дорофеев провел 21 матч в АХЛ, в которых набрал 12 (6+6) очков.