Дорофеев вышел на пятое место по голам в большинстве за «Вегас»

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев вышел на пятое место по голам в большинстве за «Вегас», сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3 ОТ) Дорофеев реализовал численное преимущество на 16-й минуте. Этот гол стал для него 22-м в большинстве, что является пятым результатом в истории «Вегаса». Столько уже у американского нападающего Макса Пачиоретти.

В сезоне-2025/26 25-летний Дорофеев набрал 14 (11+3) очков в 18 матчах.