Дорофеев впервые в карьере забил в плей-офф

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом в первом матче серии против «Миннесоты» в первом раунде плей-офф НХЛ.

24-летний россиянин вывел свою команду вперед во втором периоде, сделав счет 2:1.

Для Дорофеева этот гол стал первым в карьере в плей-офф НХЛ. Нападающий дебютировал за «Голден Найтс» в 2021 году.