Дорофеев в матче с «Сиэтлом» забросил восьмую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом».

24-летний россиянин поразил ворота соперника на 11-й минуте встречи. Для Дорофеева этот гол стал 8-м в текущем сезоне НХЛ.

На данный момент на счету Дорофеева 11 (8+3) очков в 14 матчах сезона.