Дорофеев в матче с «Сент-Луисом» забросил 20-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

24-летний россиянин забросил шайбу за 30 секунд до сирены и сделал счет 4:4, переведя встречу в овертайм.

На данный момент на счету Дорофеева 30 (20+10) очков в 47 матчах сезона.