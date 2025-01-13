Дорофеев в матче с «Миннесотой» оформил дубль

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

24-летний россиянин забросил шайбу на 58-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 4:1. Также форвард забил первый гол команды в этой встрече.

На данный момент на счету Дорофеева 24 (16+8) очка в 43 матчах сезона.