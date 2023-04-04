Дорофеев в матче с «Миннесотой» оформил дубль

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

22-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте и сделал счет 3:3. Также он забил второй гол своей команды.

На данный момент на счету Дорофеева 9 (7+2) очков в 13 матчах сезона.