Дорофеев сделал 20-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Нападающий Рейли Смит на 2-й минуте встречи открыл счет. Участие в голевой атаке принял российский нападающий Павел Дорофеев, записавший на свой счет голевую передачу.

Теперь у 25-летнего россиянина 20 голевых передач в 62 матчах этого сезона. На его счету 49 (29+20) очков.

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