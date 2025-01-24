Дорофеев признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:2).

24-летний россиянин забросил победную шайбу в этой встрече. Первой звездой признан форвард «Голден Найтс» Марк Стоун, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру, забивший один гол.

В текущем сезоне Дорофеев провел 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 31 (21+10) очко.