Дорофеев признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:3).

22-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив победную шайбу. Второй звездой признан форвард «Блюз» Джордан Кайру, у которого гол+пас. Третья звезда — форвард «Голден Найтс» Уильям Карлссон, который также набрал 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Дорофеев провел 4 матча в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.