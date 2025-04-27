Дорофеев признан первой звездой матча с «Миннесотой»

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев стал первой звездой четвертого матча серии с «Миннесотой» (3:2 ОТ).

24-летний россиянин отметился результативной передачей. Второй звездой признан форвард «Голден Найтс» Томаш Гертл, на счету которого 2 (1+2) очка. Третья звезда — вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 42 броска из 46.

В текущем плей-офф Дорофеев провел 4 матча и набрал 2 (1+1) очка.