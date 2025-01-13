Дорофеев признан первой звездой матча с «Миннесотой»

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:1).

24-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард Киган Колесар, забивший один гол. Третья звезда — еще один нападающий «Голден Найтс» Томаш Гертл, на счету которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Дорофеев провел 43 матча в НХЛ, в которых набрал 24 (16+8) очка.