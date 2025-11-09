Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев достиг отметки в 10 голов в текущем сезоне НХЛ.

9 ноября 25-летний россиянин отметился голом в матче против «Анахайма» (3:4 ОТ). На счету Дорофеева теперь 11 (10+1) очков в 14 матчах текущего сезона. Форвард первым из россиян забросил 10 шайб в этом сезоне.

Дорофеев выступает за «Вегас» с 2021 года. В 2019 году «Голден Найтс» выбрали его под 79-м номером драфта НХЛ.