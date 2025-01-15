Дорофеев оформил первый хет-трик за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил три шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3).

Таким образом 24-летний хоккеист оформил натуральный хет-трик, который стал первым в его карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне Дорофеев набрал 27 (19+8) очков за 44 встречи.

Уроженец Нижнего Тагила присоединился к «Голден Найтс» в 2021 году.