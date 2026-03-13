Дорофеев оформил дубль в матче с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вегас» Павел Дорофеев забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

25-летний россиянин на 6-й минуте второго периода сделал счет 2:0. В начале третьего периода он забросил свою вторую шайбу и вернул «Голден Найтс» преимущество в два гола — 4:2.

Теперь у Дорофеева 54 (32+22) очка в 66 играх этого сезона.