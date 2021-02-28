Дорофеев набрал первые очки в АХЛ и стал первой звездой матча с «Сан-Диего»

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев набрал первые очки в АХЛ в матче регулярного чемпионата против «Сан-Диего» (4:2).

20-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи. Матч против «Сан-Диего» стал для Дорофеева вторым в составе фарм-клуба «Вегаса», «Хендерсон Силвер Найтс».

«Вегас» выбрал Дорофеева на драфте 2019 года под общим 79-м номером. Игрок подписал трехлетний контракт с клубом. 20-летний игрок начинал сезон в системе «Трактора». За челябинский клуб он провел один матч в КХЛ. Также на его счету 17 (8+9) очков в 36 встречах за «Челмет» в ВХЛ и 2+2 в двух матчах за «Белых Медведей».