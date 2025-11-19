Дорофеев набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2).

Таким образом, 25-летний россиянин набрал свое 100-е (66+34) очко в регулярных чемпионатах за карьеру.

Дорофеев был выбран «Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 79-м номером. В этом сезоне на счету хоккеиста 11 голов и 4 результативные передачи в 19 играх.