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Сегодня, 10:41

Трамп вновь восхитился Овечкиным: «Он очень хорош»

Алина Савинова
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Президент США Дональд Трамп во время своей речи на митинге на хоккейной арене «Вашингтона» вновь похвалил капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ранее накануне своей инаугурации американский лидер назвал 39-летнего россиянина великим игроком.

«Я хотел бы сказать спасибо. Просто посмотрите на эту арену и на людей на ней. Нет свободных мест. Спасибо всем на этой арене, вы, ребята, фантастичные. Хоккейная команда также отличная. Овечкин очень хорош, верно? Он отлично делает свое дело. Спасибо арене, фантастика!» — приводит слова Трампа РИА «Новости».

Дональд Трамп и&nbsp;Александр Овечкин. «Великий игрок, не так ли?» Трамп перед инаугурацией восхитился Овечкиным

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Источник: РИА Новости
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дональд Трамп
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Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 45 25 20 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
Результаты / календарь
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26.01
21.01 00:05
Сиэтл – Баффало
 6 : 4
21.01 02:00
Вегас – Сент-Луис
 4 : 5 Б
21.01 03:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 3
21.01 03:30
Айлендерс – Коламбус
 3 : 1
21.01 04:30
Чикаго – Каролина
 3 : 4 ОТ
21.01 05:30
Юта – Виннипег
 5 : 2
21.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 1 : 5
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