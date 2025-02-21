Дональд Трамп поддержал сборную США перед финалом Турнира четырех наций с Канадой

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку сборной страны по хоккею перед финалом Турнира четырех наций против Канады.

«Я позвоню нашей великой сборной утром, чтобы подбодрить ее перед предстоящей победой над Канадой, которая благодаря намного более низким налогам и гораздо большей безопасности, возможно, вскоре станет нашим любимым и очень важным 51-м штатом.

Вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне и, к сожалению, не смогу приехать на матч. Но мы все будем смотреть его, и, если губернатор Трюдо захочет к нам присоединиться, мы будем рады его видеть. Всем удачи и отличной игры!» — говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.

Финал Турнира четырех наций США — Канада состоится в ночь на 21 февраля, матч начнется в 4.00 (мск).

Первая игра между командами на турнире завершилась победой американцев со счетом 3:1.